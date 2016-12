Fodbolddrenge fik en på opleveren

Bagsværd U14-hold blev trænet af topspillere

Bagsværd Boldklubs U14 1. drenge (årgang 2003) sendte 15 drenge af sted på en fantastisk oplevelse kort før jul.

De var inviteret til Nyborg af DBU som et af to hold for at være medier for de kommende T-licens trænere.

Der er nogle forskellige kriterier omkring både holdets niveau og om at træneren skal havde gennemgået B-uddannelsen for at kunne blive udvalgt.

Kan man sætte kryds ved de forskellige kriterier de har opsat, kan man ansøge om at blive udvalgt.

Der var drengene så heldige at komme igennem nåleøjet og få denne oplevelse til samlingen.

-Det var tre dage, der stod i fodboldens tegn med træning fra morgen til aften, og det var i den grad en flok imponerede drenge, da de fandt ud af de i weekenden skulle trænes af navne som Mikkel Thygesen, Jesper Hansen, Martin Ørnskov, Thomas Augustinussen med mange flere.

Der skal lyde en stor tak til dem alle for en gennemført fantastisk weekend, hvor der blev suget til sig af lærdom, grinet og lyttet til historier fra fodboldens verden, fortæller drengenes træner Martin Autzen.

Men det var også en flok udmattede drenge med ømme stænger der vendte snuden mod København søndag aften.

-Det var en fantastisk måde at slutte sæsonen 2016 på for et hold der har haft en flot sæson med først oprykning til mesterrækken og derefter en godkendt 4. plads i denne ud af 12 hold. Vi glæder os til at følge op på udviklingen i 2017, siger drengenes træner Martin Autzen.