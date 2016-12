Forsikringen skal vel betale skilte

Med henvisning til Britt Vorgods svar på skiltesagen i sidste nummer af Gladsaxe Bladet, er det positivt at kommunen efter 15 måneder har set, at der skal ske noget i sagen. Man skal ellers bare stå en kort tid ved rundkørslen for at se dette.

Jeg forstår dog ikke bemærkningen om, at en skilteportal er dyr, og måske ikke kan genbruges efter en ombygning til et vejkryds, om nogle år. Jeg går da ud fra at kommunen har opgjort skaden på uheldstidspunktet, og derefter gjort krav gældende over for Ole Skrald Rasmussen, eller dennes forsikringsselskab.

Det kan derfor ikke være kommunens kasse, der skal betale for en reetablering. Det er vel ikke det nået dertil i Gladsaxe, at man kan ødelægge (bevidst eller ubevidst) kommunens ejendom uden at blive stillet økonomisk til ansvar herfor, og bare sende regningen videre til skatteborgerne?

Bent Egholm

Søborg