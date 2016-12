Forsikringssag kører

Bent Egholm spurgte i sidste uge, om Gladsaxe Kommune har gjort krav gældende overfor skadevolderen i forbindelse med påkørslen af skilteportalen i Buddinge Rundkørsel. Det kan jeg berolige ham med er sket, men sagen med forsikringsselskabet er endnu ikke endelig afsluttet. Årsagen til, at der ikke er opsat en ny skilteportal er, at den i forbindelse med de kommende letbanearbejder i rundkørslen under alle omstændigheder skal nedtages og højst sandsynligt ikke vil kunne genbruges. Derfor har vi i stedet valgt at etablere en midlertidig og betydelig mindre omkostningstung vejvisningstavle, så vi bruger kommunens penge fornuftigt. Den midlertidige skiltning er ved at blive lavet og forventes snarligt opsat. I forbindelse med Letbanearbejdernes færdiggørelse vil en ny skilteportal blive opsat.

Af Britt Vorgod, Afdelingschef By,

Gladsaxe Kommune