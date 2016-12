Gå ind i det nye år

Hjerteforeningen inviterer til motionstur 1. januar

Den første dag i januar kan du traditionen tro gå en tur sammen med andre nytårsfriske Gladsaxe borgere. Turen går rundt i Gyngemosen fra Haraldskirken i Høje Gladsaxe kl. 14.00, og der er glögg og æbleskiver efter turen i beboerhuset Pulsen.

2017 er et festligt og vigtigt år for Hjerteforeningen Gladsaxe som markerer 10-året for foreningens grundlæggelse.

– I 10 år har Hjerteforeningen Gladsaxe støttet op om hjertepatienter og deres pårørende, oplyst borgerne om sund og fornuftig levevis, så den enkelte selv har kunnet gøre en aktiv indsats for at forebygge hjertesygdom. Det har været i forbindelse med vores ugentlige gåture året rundt på vores hjertestier, der har været hjertecafeerne og foredragene og opstart af Hjertemotionshold, hvor mange ønsker at gøre noget godt for hjertet og forbedre sundhed og livskvalitet, og hvor kompetente instruktører sikrer en optimal træning for den enkelte.

-Jeg glæder mig over, at vi på årets allerførste dag kan hilse på naboer, familie og venner og sammen med dem gøre en aktiv indsats for at passe på vores hjerter, siger Sven-Arne Røpke, formand for Hjerteforeningen Gladsaxe lokalforening