Gladsaxe fortsætter med synlig læring

I de seneste to år har fire kommuner gennemført et fælles forløb på alle folkeskoler, tre af dem fortsætter

Sammen med Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner har Gladsaxe de seneste to år arbejdet med at udvikle synlig læring på alle kommunens folkeskoler. Overordnet skal synlig læring gøre den enkelte elev bevidst om sin egen læring samtidig med, at elevens udvikling under læringen bliver synlig for læreren. De fire kommuner har tidligere fået et tilskud på syv millioner kroner fra A.P. Møller Fonden til projektets første to år, og tre af kommunerne har nu lavet en fælles ansøgning om flere midler.

– Vi vurderer, at Synlig Læring er det bedste grundlag til at videreudvikle vores skoler, så vi med et fælles afsæt bedst muligt styrker vore elevers kompetencer til fremtidens samfund, siger Claus Wachmann (B), formand for Børne- og Undervisningsudvalget.

Tre kommuner fortsætter

Lyngby-Taarbæk Kommune har i oktober truffet politisk beslutning om ikke at tage del i forløbets anden fase, men deltager i den resterende del af den første fase. De øvrige kommuner fortsætter samarbejdet og har i oktober søgt A.P. Møller Fonden om flere midler til projektet.

– En så omfattende forandring i teori og praksis kan ikke, trods et meget omfattende efteruddannelsesprogram, forankres solidt på to år. Sammen med Gentofte og Rudersdal kommuner fortsætter vi derfor samarbejdet de kommende to år, siger Claus Wachmann.

Det helt centrale omdrejningspunkt for Synlig Læring er den forskningsbaserede viden, der er samlet gennem omfattende internationale studier af, hvordan elever lærer bedst. Resultaterne af denne forskning er samlet af den newzealandske professor John Hattie i det, der kaldes Synlig Læring.

– Synlig Læring har allerede nu ført til en lang række forandringer ude på skolerne. Langt flere lærere, pædagoger, ledere og elever har fået et fælles sprog for læring og et fast greb om det, at kunne følge og understøtte det enkelte barns læringsprogression (udvikling for læring, red.), siger Claus Wachmann.