Halløj på Borgmesterkontoret

Det går vist lidt stærkt på borgmesterkontoret. I borgmester Karin Søjberg Holsts læserbrev sidste uge, skrev hun, at der er etableret 7.000 nye jobs i Gladsaxe 2008-2016. Men kommunen skriver på hjemmesiden, at der var jobvækst på 6.000. Begge dele kan jo ikke være rigtigt. Borgmesteren er også meget begejstret for, at der er etableret 414 nye virksomheder i kommunen. Men hvilket år tales der om? I overskriften står der 2014, men i teksten står der 2016.

Desværre dækker antallet over det helt forventelige antal nyetablerede virksomheder, når man tager det totale antal nye virksomheder i Danmark og korrigerer for befolkningstallet i Gladsaxe.

Langt de fleste nye jobs er i virkeligheden skabt af Novo. Novo i Danmark har skabt 4.000 nye jobs alene de seneste 6 år. Netop derfor er det bekymrende, at Novozymes innovationscenter har fravalgt Gladsaxe. Hvorfor bekymrer det ikke borgmesteren? Det burde det.

Jeg oplevede selv kommunens manglende erhvervsvenlighed på et håndværkermøde for nyligt. Mødet var en opvisning i envejskommunikation. Ingen lyttede til håndværkerne og alle forslag om dialog og samarbejde blev besvaret med tavshed fra rådhuset.

Socialdemokraternes tilgang til samarbejde med duer ikke. Man skal være aktiv og ønske et reelt samarbejde. Det nytter ikke at skjule de manglende resultater i talgymnastik og dække sig ind under Novo. Den nuværende kurs er en ommer.

Martin Skou Heidemann

Søhuse 1, Bagsværd

Medlem af Venstre



Ny rapport viser forrygende vækst i Gladsaxe

Martin Skou Heidemann (V) sår tvivl om væksttallene i Gladsaxe Kommune, som jeg præsenteret i mit svar i sidste uge. Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke fangede i korrekturen, at 2014 skulle have heddet 2016. Når det er sagt, så er alle tallene korrekte. De stammer fra en helt ny rapport: Vækstvilkår 2016 – Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. Rapporten er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Væksthus Hovedstadsregionen, og den er sød musik for alle, der arbejder med og interesserer sig for vækst og erhverv i Gladsaxe. Det er dejligt at høre, at MSH følger levende med i vores hjemmeside. Rapporten er så ny, at tallene endnu ikke er nået at blive opdateret på hjemmesiden. Det vil selvfølgelig ske snarest efter jul. Til gengæld har jeg nu sørget for, at rapporten ligger tilgængelig på gladsaxe.dk/vaekstanalyse2016, så alle kan læse de flotte tal.

Borgmester Karin Søjberg Holst (A)