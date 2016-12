Hyggehold rykkede op igen

ABs næstbedste U/19-hold vandt deres række og rykkede op i øst

Kan det lade sig gøre at få hyggefodbold og seriøsitet til at smelte sammen?

I AB er man i hvert fald ikke i tvivl om, at man har fundet opskriften på 2. holdet for U19-spillere. Holdet vandt nemlig sin række og rykker op i øst 1. Spillerne blev som U17-spillere uden for 1. holdet samlet for hen ved tre år siden, og det har været pil op ad siden:

– De her drenge er sgu fantastiske. Det er tredje gang på to og et halvt år, at de er rykket op. Jeg har været med dem fra start, og jeg havde mine tvivl om, hvordan det skulle gå i år. Jeg blev enig med drengene om, at hvis de skulle overleve i øst 2, så skulle det ske ved at de fik mere indflydelse, og at der ikke var så stiv en tilgang til tingene. Det lykkedes over al forventning. Et stort tillykke til gutterne. Jeg glæder mig til at være på sidelinjen i foråret for at følge dem i endnu en sæson, siger ABs ungdomskoordinator Kim Fischer.

ABs 2. hold vandt U/19 øst 2 med 29 point for 13 kampe foran Roskilde 28, BSV/Holte 27 og Køge med 26 point.