Inklusion og genoptræning

Her i kommunen dyrker man ivrigt inklusion på børneområdet. Om det virker skal være usagt, men det grundlæggende princip er, at alle skal have en tilværelse så nær det normale som muligt. Børn skal gå sammen uanset hvordan de er indrettet.

I lyset heraf er dt bemærkelsesværdigt, at der nu skal skæres 25 % på genoptræningscentret.

Genoptræningens formål er jo netop inklusion. Alle skal trænes så de kan leve et liv så tæt på det normale som muligt og færdes på lige fod med andre.

Lad os derfor bibeholde genoptræning og dermed inklusion for de som oftest ældre aldersgrupper



Peter Lawrence Brooker

Bestyrelsesmedlem

Alternativet