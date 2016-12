Lav razziaer ved lyskryds

Jeg cykler dagligt mindst 30 km og herunder ind og ud af Bagsværd Hovedgade, Buddinge Hovedgade og Søborg Hovedgade.

Jeg er selv blevet ramt af en højresvingende bilist i den omtalte tiårige periode (Søborg Hovedgade). Og så er det også blevet til utallige “tætte forbiere”.

Man vænner sig til konstant at være på vagt for potentielle kollisioner, for selvom man har forkørselsret over en højresvingende bil, vil det før eller siden gå galt hvis man ikke sænker farten en anelse, og gør sig parat at svinge til højre, hvis bilen måtte brase ind foran.

Det sker rundt regnet en gang om måneden for mig, og så må jeg op at stå på bremsen og tvinge jernhesten til siden. Alle aldersgrupper gør det, og både mænd og kvinder gør det. De gider ikke dreje hovedet for at kigge efter cyklister.

Jeg har ved to lejligheder anmeldt forseelsen til politiet. Ved den ene lejlighed lykkedes det mig at få bilisten til at stoppe, så jeg efterfølgende kunne sikre mig, at politiet blev introduceret for ham på stedet. For så at få at vide at den fremmødte betjent, at det var mere eller mindre nyttesløst. At det højst ville give en lille bøde for bilisten, og at det var yderst tvivlsomt, om det ville kunne bevises, at jeg var blevet udsat for fare. Hvorefter han frit kunne køre videre.

Der skal åbenbart lig på bordet før det fører til domfældelse.

1. Politiet kan flytte nogle af alle deres fotovogne til placeringer, der overvåger de kryds, som der ofte ligger blomster ved. Bilister, der drejer til højre uden at gide dreje hovedet for at kigge efter cyklister, er langt farligere end dem, der kører 10 km/t i timen for stærkt på ringvejen. For det sidstnævnte er bøderne monstrøse, for førstnævnte er det stort set ingen fare for bøder. Jeg har i hvert fald aldrig nogensinde set en razzia ved et lyskryds.

2. Gør det at skrive sms’er ved rattet lige så tabuiseret som spirituskørsel. Straf det lige så hårdt. Her er politiet også lidt mere på vagt.

Selv for en garvet og årvågen cyklist er det farligt at cykle – og for et 12-årigt skolebarn på en cykel med musik i ørerne – ja, der er disse farer ubehageligt større.

Morten Kornbech Larsen