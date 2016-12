Henrik Sørensen fra de konservative vil tage kontanthjælpen fra indvandrerkvinder, hvis de ikke må arbejde for deres mænd.

Et grundlæggende dansk princip er, at loven er lige for alle. Så derfor skal man naturligvis se på langtidsledigheden blandt ALLE kontanthjælpsmodtagere.

En særlig indsats blandt alle, der har været ledige mere end 3 eller 5 år, vil afsløre om nogen er forkert anbragt på kontanthjælp.

Måske skulle de have fleksjob eller førtidspension. Måske er de for syge til at arbejde eller måske vil de ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis det er tilfældet skal de fratages kontanthjælpen. Ikke fordi de er indvandrere, er blondiner eller spiser popcorn, men fordi de ikke ønsker at opfylde lovens krav.

Så drop indvandrersnakken og løs de problemer der er, uanset hvor folk har oprindelse. I øvrigt gøres der i beskæftigelsesplanen en særlig indsats i Værebro og Høje Gladsaxe, fordi arbejdsløsheden er høj.

Peter Lawrence Brooker