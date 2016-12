Lovende EM-indsats af Bagsværd-løftere

Bagsværd VK var stærkt repræsenteret ved mesterskaberne i Israel

Bagsværd Vægtløftnings Klub var ved dette års europæiske mesterskaber for juniorer og U23 stærkere repræsenteret end nogensinde før. Med tre atleter ud af seks stod Bagsværd VK for halvdelen af den danske delegation ved mesterskabsstævnet i Eilat, Israel.

Mille Søgaard fra Bagsværd VK debuterede ved mesterskabet i 53 kg-klassen med en flot 8. plads. Mette Fasmila Pedersen konkurrerede i 69 kg-klassen, hvor hun opnåede en 14. plads i en meget tæt og vanskelig gruppe. Simon Darville vandt i 94-kg-klassen B-gruppen og endte således på en samlet 10. plads.

Cheftræner Tommy Larsen var godt tilfreds med resultaterne. På blot tre år er Bagsværd Vægtløftnings Klub blevet hovedleverandør af atleter til landsholdet.

– Vi har vist, at vores arbejde i klubben bærer frugt, og vi vil fortsætte med at vise, at vi er Danmarks bedste klub for både mænd og kvinder, siger Tommy Larsen.

Bagsværd Vægtløftnings Klub holder til på Bagsværd Stadion, hvor der er træning for interesserede tirsdag og torsdag klokken 16.