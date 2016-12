Lykkelige omstændigheder svækker ABs håndbolddamer

Vigtig sejr mod bundhold i lørdags

ABs håndboldkvinder i 2. division er svækket for tiden – men tager det med højt humør. For to af spillerne holder pause på grund af graviditet, og det er jo fint.

Knap så godt er det, at tre spillere er skadede, og situationen op til lørdagens hjemmekamp mod Virums reservemandskab blev endnu værre med et afbud på grund af sygdom. Så der var kun to spillere at skifte ud med.

Men selv med seks spillere ude af truppen lykkedes det for AB at vinde med 28-21 (13-12) og sikre sig en sejr efter to store nederlag mod topholdene fra HIK og Rødovre.

1.halvleg mod Virum blev en ualmindelig ringe omgang håndbold, hvor spillerne nærmest stod i kø for at lave simple fejl. Virum har kun to point og levede højt på den aldeles glimrende Emilie Frølich Sørensen, men hun kunne jo ikke magte det hele.

Til gengæld gik det virkelig godt for AB efter pausen. Dels stod Mia Pedersen glimrende i målet, dels skød Virum meget sløjt, så hun ofte fik boldene serveret lige i hænderne med mulighed for at sætte kontraangreb i gang. Det profiterede ikke mindst Amalie Brandt og Mia Maja Frederiksen af, så de kunne spurte af sted og lobbe bolden over Virums keeper, der ikke fik nogen som helst form for hjælp.

AB mangler nu kun Hvidovre på lørdag på udebane. Hvidovre er også i den tunge ende af rækken, og med en sejr vil AB kunne gå ind til en måneds turneringspause, så de skadede forhåbentlig kan blive klar. Og der vil være langt ned til en nedrykningsplads.