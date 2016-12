Mange fik julehjælp

Gladsaxe frivillige Julekomité fordelte 106.000 kr. og 30 julekurve til børnefamilier og enlige

Også i julen 2016 har der ifølge artikler i de landsdækkende aviser samt på TV været en særdeles stor efterspørgsel fra familier på særlig julehjælp, og de større landsorganisationer har haft svært ved at kunne følge med i den stigende efterspørgsel. Mange familier har derfor ansøgt om hjælp forgæves.

Gladsaxe frivillige Julekomité, som er en lille græsrodskreds af frivillige med lokalkendskab til Gladsaxe Kommune, arbejder efter et andet fordelingsprincip:

Familier kan ikke selv søge julehjælpen. Det er socialrådgivere, læger, sundhedsplejersker, præster og lærere, der indstiller familier til julehjælp, og Julekomiteens forretningsudvalg foretager herefter en nøje vurdering af indstillingerne samt en fordeling af de indkomne midler.

På denne måde sker tildelingen til de svageste familier, og ofte som en opmuntring, hvis familier selv gør en indsats for at komme på fode, efter at de har været udsat for særlige udfordringer.

Gladsaxe frivillige Julekomité er udpeget af Gladsaxe Kommune til foreløbigt at varetage og koordinere juleuddeling i Gladsaxe Kommune i 2016 og de efterfølgende tre år.

Julekomiteen har i år kunnet imødekomme alle de indkomne indstillinger.

74 ældre, enlige borgere fik en personlig hilsen til en værdi af 100 kr., og 89 børnefamilier fik et gavekort til en stor levnedsmiddelbutik. Gavekortets størrelse afhænger af antallet af mindreårige børn i familien, og der tildeles gavekort i tre portionsstørrelser: 800 kr., 1.200 kr. eller 1.600 kr.

Der indgår ikke tobak eller alkohol i de personlige hilsener eller gavekortene. De penge, som Julekomiteen uddeler, kommer primært fra Lions Club Søborg, fra et tilskud fra Gladsaxe Kommunes Seniorudvalg, fra Metro-Schrøder Fonden samt fra Bagsværd Kirke.

Mormonkirken i Gladsaxe skyder 30 flotte julekurve ind i uddelingen til familierne, hvor der også indgår legetøj doneret af personale på den amerikanske ambassade.

Mormonkirken står selv for udbringningen af disse kurve.