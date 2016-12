Manglende skilte kan give trafikuheld

Med henvisning til sidste uges læserbrev fra Janus Heisterberg, undrer det også mig, at der endnu ikke er sket noget i den sag om de manglende vejskilte ved Buddinge rundkørsel

. Det skete 15 september 2015 og man kan daglig se hvordan bilister der kommer fra Søborg og skal mod Herlev placerer sig i banen der fører mod Bagsværd, og derefter skal køre på tværs af en bane hvor bilister der skal lige ud kører. Dette er til stor gene, da bilisterne spærrer for afviklingen af trafikken, med stor risiko for uheld. Man kunne fristes til at tro, at kommunen med vilje ikke har gjort noget ved sagen, på grund af, at det var en kommunal politiker, Ole Skrald Rasmussen, formand for trafik- og teknik udvalget, der var årsag til at portalen blev nedlagt. Enten vil kommunen ikke pålægge ham udgiften på grund af at det er en af deres egne, eller også har de bare lagt pengene fra forsikringen ned i kassen og glemt alt om det, eller brugt dem til en julefrokost. Det må være muligt for kommunen at komme med en kommentar om hvad der sker i sagen, så trafiksikkerheden igen kan blive bedre.



Bent Egholm

Kålmarken 15

Skilte på vej

Janus Heisterberg spurgte sidste uge om, hvorfor skilteportalen i Buddinge Rundkørsel ikke er blevet genopført, da det giver problemer med at placere sig rigtig i vognbanerne. Grunden til, at skilteportalen ikke er blevet genopsat efter påkørslen. Er på grund af den kommende ombygning af rundkørslen i forbindelse med Letbanen. En tilsvarende portal er meget kostbar at få etableret, og vil højest sandsynligt ikke kunne genbruges, når rundkørslen bliver ombygget til et signalreguleret kryds. På baggrund af flere henvendelser om vanskeligheder med at orientere sig korrekt i forhold til kørebanerne i rundkørslen, har By- og Miljøforvaltningen i stedet besluttet at etablere en midlertidigt skiltning. Forvaltningen er i kontakt med en skilteleverandør og der er sket besigtigelser med henblik på, snarest muligt, at finde en løsning, som kan sikre, at bilisterne kan orientere sig i rundkørslen.



Britt Vorgod,

Afdelingschef By,

Gladsaxe Kommune