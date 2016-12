Næste år er der telte

Eksperiment ved juletræstændingen ved rådhuset kiksede

Det var et forsøg. Og det kiksede.

Det må være konklusionen efter at der blev lavet om på traditionerne ved tændingen af det store juletræ på rådhuspladsen i slutningen af november.

Kommunen serverer kakao, glögg og æbleskiver til de mange fremmødte til at runde hele begivenheden af. Det hele plejer at bliver serveret fra telte i siderne af pladsen, og der er lys, så man kan se, hvad der sker. Det er sådan lidt hyggeligt julemarkedsagtigt.

Men i år blev herlighederne serveret fra nogle borde, og det var ikke lige til at se, hvad der skete, selv om de fremmødte nu tog det pænt

-Men i 2017 er vi tilbage med teltene med lys i, konstaterer borgmester Karin Søjberg Holst (A), der også blev overrasket over de manglende telte i år.