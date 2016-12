Nu flyttes møderne

Ole Skrald Rasmussen fik medhold i kritik

Ole Skrald Rasmussen (A), formand for Trafik- og Teknikudvalget i Gladsaxe Kommune, kom i mediernes søgelys, da det kom frem, at han havde modtaget honorar for bestyrelsesmøder i Mølleåværket, selv om han ikke havde været til stede.

– Men når man er ansat som vognmand, kan det politiske arbejde om formiddagen ikke altid kombineres med det civile erhverv, forsvarede Ole Skrald Rasmussen sig – og fik medhold fra flere sider.

– Nu ser det imidlertid anderledes ud. På det seneste møde i udvalget sagde jeg til formanden, at han skulle lægge møderne klokken 14, så jeg kunne møde op. Det var han ikke meget for. Det kunne være, at han havde et andet møde. Men jeg sagde til ham, at jeg i hvert fald havde et andet arbejde før middag. Så nu holdes de kommende møder om eftermiddagen, siger Ole Skrald Rasmussen, der modtager ca. 20.000 kr. om året for at deltage i bestyrelsesmøderne og læse diverse papirer.