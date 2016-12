Oprykning til svømmeligaen

Hurtigt comeback til den bedste række

Gladsaxe Svømmeklub svømmede om oprykning til landets bedste række, ved de danske holdmesterskaber i Horsens. Og det gave det ønskede resultat: Oprykning.

Der var i alt ni forskellige klubber repræsenteret til stævnet, som skulle kæmpe om op -og nedrykning.

Gladsaxe havde sendt 24 svømmere af sted, som repræsenterede klubben på fineste vis. Det stod tidligt i weekenden klart, at Gladsaxe ville rykke op, og at det samtidig ville blive en tæt kamp med Triton Ballerup om at vinde divisionen i år. Her trak Gladsaxe dog det korteste strå efter en tæt kamp henover hele weekenden.

– Vi er tilbage i svømmeligaen efter at have være ude af den fineste liga i et år. I vores overbevisning hører vi hjemme i svømmeligaen, og vi vil kæmpe for at blive i svømmeligaen. På sigt satser vi på at være med i medaljekampen, siger elitetræner Stefan Hansen. Gladsaxe-svømmerne kan nu se frem til en velfortjent juleferie på en lille uges tid, inden træningen frem mod Danish Open genoptages.