Pyt med cyklisterne

P-reglerne overtrædes ved hæveautomater

Lige henne om hjørnet – sådan ca. 20 meter væk – er der parkeringspladser. Men en del bilister vil hellere parkere bilen på en del af cykelstien, når de skal hen for at hæve penge i den bankautomat, der ligger i bygningen på hjørnet af Runebergs Alle og Søborg Hovedgade.

Cykelstien ligger jo også tæt på Søborg Skole, så trafiksikkerheden for cyklende skolebørn formindskes også, når bilerne bare parkeres i båsen, hvor der også er markeret med pile, at her skal højre svingende køretøjer placere sig. Problemet er fuldkommen det samme i modsatte køreretning lidt længere oppe ad Søborg Hovedgade ved Carl Blochs Allé, hvor der også er en hæveautomat. Her er der også en p-plads få meter væk.