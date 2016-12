Sæt skolen fri

Skolerne udsættes for mange ting i disse år. Børnene får eftersidning i form af lange skoledage, finansieret ved at lærerne får flere timer med dårligere forberedte læere.

Men indgrebene rækker videre. Som det fremgår af denne avis er alle i byrådet minus Enhedslisten enige om at projektet synlig læring.Et projekt, der indeholder megen rapportering, skal fortsætte på alle skoler.

I stedet for at lade skolerne selv bestemme og få en pose konsulentpenge skal alle marchere i takt til en taktstok hyret af rådhuset til dyre konsulentpenge.

Skab dog glæde ved at lade folk selv bestemme.



Peter Lawrence Brooker

Bestyrelsesmedlem

Alternativet