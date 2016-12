Samarbejde i romaskinerne

Roere fik også en tur på ski-ergometre

Bagsværd Roklub afviklede i søndags ro-konkurrencen Euroslide og Skierg Open, og de mange deltagere fik brændt noget energi af op til julens fristelser.

Bagsværd Roklub har arrangeret dette event i mange år, og man må sige at det begynder at køre på skinner, så man i lørdags kunne køre helt uden forsinkelser.Euroslide er en lidt anderledes ro- konkurrence, da roerne ror i hold med 2,4 eller 8 deltagere, og det er den samlede tid der tæller. Videre bliver alle roers alder og vægt registreret, hvorefter der udregnes et tidshandicap for starterne.

Som noget nyt i år, blev der i pausen – hvor ro-ergometrene blev stillet om fra 2’er til 4’erløbene – arrangeret en konkurrence på ski-ergometre. Det var et nyt tiltag, der blev taget godt imod, og der også gav arrangørerne lidt mere tid og ro på til at få stillet om.

Nu går de fleste roer på juleferie, men der bliver alligevel trænet godt igennem, for den sidste weekend i januar stiller Bagsværd roklub igen op som arrangør til DM i indendørsroning.