Skrappe til færdselsregler

0.A på Søborg Skole vandt trafikkonkurrence

Eleverne i 0. A på Søborg Skole har været både dygtige og heldige. De har nemlig vundet en konkurrence i den landsdækkende trafikkampagne ’Børn på vej’.

I Gladsaxe Kommune skal alle børn være trafiksikre, og derfor har kommunen deltaget i den landsdækkende kampagne ’Børn på vej’, som kommunerne i Danmark, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden står bag.

Derfor blev der i august sat plakater op ved alle skoler med budskabet ’Børn på vej’, ligesom alle kommunens 0. klasseelever har fået udleveret ’Min Trafikbog’ med opgaver om sikker trafik. Opgaverne har børnene løst og efterfølgende har 0. klasses lærerne sørget for at sende klassens rigtige svar ind til den landsdækkende konkurrence i kampagnen ’Børn på vej’.

Det blev de både dygtige – og heldige – børn fra 0.A på Søborg Skole, der vandt den lokale konkurrence. Præmien er 1.000 kr. til klassekassen, og 0. A fra Søborg Skole har besluttet, at pengene skal bruget til en tur i teatret og til lidt lækkert, de kan spise.

Susanne Bislev Sonnenberg, vej- og trafikingeniør i Gladsaxe Kommune, overrakte diplomet i klassen forleden. 445 klasser over hele landet deltog i kampagnen.

Fakta

Hjælp til forældre om børn og trafik

Kampagnen ’Børn på vej’ sætter fokus på, at alle børn skal lære at blive sikre i trafikken. Små børn lærer trafik ved at øve sig mange gange sammen med deres forældre. Store børn skal ofte have gentaget, hvad de skal have fokus på i trafikken. Fælles for alle børn er, at deres forældre er rollemodeller i trafikken.

Det og meget andet kan forældre læse om på siden www.sikkertrafik.dk/forældre, der er lanceret af Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden.