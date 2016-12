Synlig læring – nej til topstyret pædagogik

God og engageret undervisning forudsætter involvering og medindflydelse fra lærere og pædagoger, i stedet for at man oppefra påtvinges en bestemt pædagogik. Derfor foreslog Enhedslisten at gennemføre en grundig evaluering af projektet om Synlig læring blandt lærere og pædagoger på skolerne, inden man i Børne- og Undervisningsudvalget besluttede om det skulle fortsætte. Og at skolerne på baggrund af evalueringen kunne beslutte hvordan de lokalt vil arbejde med synlig læring.

Enhedslisten stod desværre alene med dette forslag. Flertallet besluttede i stedet at fortsætte projektet i to år mere, i modsætning til Lyngby der trækker sig ud.

Der er gode elementer i synlig læring, men også nogle ret problematiske. Det er kritisk, når man ikke selv må beslutte, hvilke man vil bruge. Projektet køres meget topstyret, baseret på et koncept og nogle kursusforløb som købes af et privat konsulentfirma, der bygger meget ensidigt på Hatties konklusioner.

Alle lærere og pædagoger skal deltage i kurserne og efterfølgende gennemføre undervisningsforløb, hvor konceptets teknikker anvendes. Det er forløb, hvor der anvendes meget tid på skemaer, test, dataindsamling og effektmåling. Tal som ikke nødvendigvis siger noget om kvaliteten af forløbet, eller om andre vigtige resultater for eleverne, som ikke måles.

Projektet beslaglægger mange ressourcer på skolerne, bl. a. til de mange kursustimer, frikøb af Impact Coaches, og tid fra lærernes forberedelse. Det ville være rimeligt, at man lokalt fik mulighed for en ordentlig evaluering af, om det er den bedste anvendelse af ressourcerne.



Trine Henriksen

Medlem af Børne- og

Undervisningsudvalget (Ø)