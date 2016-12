Tag kontanthjælpen fra indvandrerkvinderne, hvis de ikke vil uddanne sig. Så kontant er forslaget fra socialdemokraternes Mette Frederiksen efter det er kommet frem, at 90% af indvandrerkvinderne i Odense var jobparate, men var parkeret på kontanthjælp.

I Gladsaxe har vi også problemer med indvandrere, der er på kontanthjælp. 36 % af alle kontanthjælpsmodtagere i Gladsaxe er indvandrere, mens de kun udgør 11 % af befolkningen.

Det er sjældent at man som konservativ roser en socialdemokrat. Men i dette tilfælde er der al mulig grund til det. Hvis vi skal bevare sammenhængskraften, kan vi ikke have store grupper, som aldrig kommer ud på arbejdsmarkedet, men er parkeret på offentlige ydelser.

Tallene fra Odense kan sikkert overføres til Gladsaxe. Der er gennem årene lavet mange projekter for at få indvandre på arbejdsmarkedet. Men lige lidt har det hjulpet.

Der er mange kvinder, som af deres familie bliver forhindret i at uddanne sig og arbejde. Ved at stille krav om, at de enten tager en uddannelse eller arbejder for ikke at miste kontanthjælp, så vil det tvinge familien til at tage konsekvenserne af deres valg.

Vælger man, at kvinden i hjemmet ikke må arbejde, gør det ikke en berettiget til at modtage ydelser fra det offentlige.

Fra konservativ side kan der kun lyde en opfordring til borgmesteren om, at følge sin parti formands forslag om at få flere indvandrerkvinder i uddannelse eller i job. Vil de ikke det, må det koste kontanthjælpen. Det er kun rimeligt.

Henrik Sørensen

Folketingskandidat (k)