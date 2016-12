Teater er livet

Søborgpige med i kæmpesuccesen Jordens Søjler på Østre Gasværk

Søborgpigen Sandra Nynne Jensen på 23 år er pjattet med teater, og hun har fået chancen for at udleve sin drøm. For tiden er hun med i den gigantiske succes Jordens Søjler, der spiller på Østre Gasværk for så mange tilskuere, at det er lige før, at man skal købe billetter på det sorte marked.

Men det er ikke bare glæden ved at stå på scenen, der gør teatret til en passion.

Sandra læser teatervidenskab og performance studier på Københavns Universitet, for der er da også mange fascinerende aspekter ved alt det, der ligger bag opførelserne.

– Lige nu har jeg travlt med alle forestillingerne på Østre Gasværk samtidig med, at jeg også er gået i gang med min kandidatuddannelse, så jeg er hårdt spændt for, siger Sandra.

Det hele begyndte for snart mange år siden. Hun gik til dans hos AL-Dans, og hun klarede sig meget flot. Hun var med til både VM og EM i show dance. Få år senere begyndte hun også på Eventyrteatret, og siden er det bare gået slag i slag. Hun har også gået til sang i to år på Gladsaxe Musikskole.

I årenes løb har hun været med i en lang række forestillinger.

– Jeg gik på Søborg Skole fra 0. til 9. klasse, inden jeg kom på Rysensteen Gymnasium. Vi boede først på Søborg Torv og senere på Branddammen ved Gladsaxe Kirke, fortæller Sandra, der også i en periode gik til spejder.

– Mine forældre er kulturelt interesserede, men de har ikke selv været udøvende. Men det med at optræde er kommet helt naturligt til mig.

I Jordens Søjler er hun med i koret, og hun har masser at se til.

-Det er jo en forestilling baseret på sange og musik næsten uden dialog. I koret har vi vel 20 sange på repertoiret. Oven i det er jeg også såkaldt understudy til to roller. Det vil sige, at jeg skal træde til, hvor skuespillerne må melde fra. Så i den forbindelse har jeg lært 10 andre sange, så jeg vel næsten kan halvdelen af sangene, siger Sandra.

– Jeg er ikke så stor, så det giver mig mulighed for at spille pigeroller, forklarer hun.

Det med at være understudy er en lidt mærkelig ting. For man vil jo mægtig gerne have lov til at spille de større roller. På en anden side kræver det så, at rolleindehaveren skal blive syg eller komme til skade, og det er der jo ingen, der ønsker.

– Lige nu kan jeg godt leve af at spille teater, men det er snart overstået, når forestillingen har spillet færdig. Så må jeg prøve at gå til auditions for at få andre roller, siger Sandra.

– Men ellers er jeg meget begejstret for mit studie. Dramaturgi (Kunsten at give en historie en form der gør det muligt for en skuespiller at formidle den. Betegnelsen bruges primært indenfor teater og film) appellerer meget til mig. Men jeg har også prøvet at lægge stemme til tegnefilm, og det er vildt spændende.

– Jeg har også prøvet at arbejde med kommunikationsarbejde, så der er masser af opgaver inden for teatrets verden, slår Sandra fast.

I begyndelsen var hun bedst til dans, men det sanglige er blevet langt bedre.

En del unge skuespillere med store ambitioner tager til London for at gennemgå en benhård uddannelse gennem flere år, men det har ikke rigtig fristet Sandra.

– Det er jo et spændende miljø, men det kan være meget svært at få job, når man kommer hjem, og så er der jo også private ting herhjemme, slår hun fast.



Sandra Nynne Jensen i en rolle som borger i Jordens Søjler.

Foto: Privat.