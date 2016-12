I festsalen på Træningscenter Gladsaxe (Kildegården), Kildebakkegårds Allé 165, 2860 Søborg.

Borgmester Karin Søjberg Holst holder nytårstalen sammen med regionsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Trine Græse bager sin fantastiske kransekage og vi får et glas vin og ønsker hinanden et godt nytår

Vi får som sædvanlig besøg af det dygtige ensemble Side by Side, som vil underholde os og sørge for at vi selv synger med.

Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.