Trængsel til isdisco

Fredagsarrangementer er enormt hit

De forreste stod i kø i over en halv time i den smalle gang ind til skøjtehallen. De sidste i den lange kø slap ind i det forjættede land efter 35 minutter. Så havde de fået købt billet og lejet skøjter.

Seks gange i løbet af vinteren har kommunen arrangeret isdisco i skøjtehallen på Isbanevej. Det foregår den første fredag i måneden fra klokken 20 til 23 – og det er et hit. En af halmændene er tidligere dj, så han underholder aftenen lang med de rigtige toner.

For tiden undersøger man i kommunen mulighederne for eventuelt at lukke skøjtehallen og sende brugerne til andre kommuner. For det er ingen hemmelighed, at skøjtehallen i den grad trænger til en voldsom renovering. Det gælder både underlag med køleanlægget og ikke mindst omklædningsrum.

Der findes en del politikere, der mener, at det bedste ville være at bygge en helt ny skøjtehal i stedet for endnu en gang at lappe på den nuværende hal. Men en ny hal vil koste mange, mange millioner.

Men det tænkte de mange løbere ikke på fredag aften. De løb og løb og hyggede sig. Far eller mor havde kørt dem til skøjtehallen og hentede dem ved lukketid.

Ishockeyklubben havde boden åben med både vådt og tørt – som man også har det, når der er friløb med mindst lige så mange deltagere.

Eneste minus: I mørket kan man godt snuble over sko og støvler, der er stillet rundt omkring på halgulvet, mens løberne har skøjter på.