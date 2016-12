Unge frisører åbner salon i Bagsværd

Pinar Özcan og Ayse Polat har netop åbnet Cph. Glam Studio

De har kendt hinanden siden barndommen, og da de begge blev frisøruddannede, så havde de en drøm om at åbne en salon sammen.

Ayse Polat og Pinar Özcan er henholdsvis 24 og 25 år, og her i december blev drømmen til virkelighed, da de åbnede Cph. Glam Studio på Bagsværd Hovedgade 176.

– Vi er meget opmærksomme på, at kunderne skal være tilfredse, siger de to unge frisører, der de seneste år har videreuddannet sig med mange kurser.

– Derfor er der også tale om en skønhedssalon. Ud over det, som vi normalt arbejder med som frisører, så tilbyder vi også håropsætninger og makeup, siger de to indehavere af Cph. Glam Studio.

Det er muligt at komme til hos Ayse og Pinar uden foregående tidsbestilling, og det benyttede Bria sig af. Hun fik sat hår til julen: – Og til barnedåben, fortalte Bria, mens Pinar og Ayse var ved at ordne hendes frisure.

Imens sad Brias mand og passede deres lille pige, der den 7. januar skal døbes med det sjældne navn Nøk.

Cph. Glam Studio har åbent fra tirsdag-torsdag 10-17.30, fredag 10-18 og lørdag 9-14.

Hvis nytårshåret skal sættes, kan du akkurat nå at gøre brug af den nye salons åbningsrabat.