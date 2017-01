2017 tegner lovende

Optimisme i den danske bilbranche efter rekordåret 2016

De seneste år har været en klar opadgående kurve for de danske bilimportører. Sidste år blev der solgt 222.924 personbiler herhjemme. En stigning på 7,4 % i forhold til 2015. Der var også pæn fremgang for bilsalget i både 2013 og 2014. Faktisk er det syvende år i træk, at bilsalget stiger i forhold til det foregående år. Det forklarer, hvorfor nytårssmilene var ekstra brede, da Gladsaxe Bladet var på rundtur mellem bydelens forhandlere, der havde åbent hus i weekenden.

Uheldigvis viste vejrguderne sig ikke fra den bedste side om lørdagen, hvor publikumsbesøget ikke var imponerende, men til gengæld var der tæt pakket om søndagen, hvor sælgerne havde travlt med at vise biler og underskrive kontrakter for de kunder, der udnyttede nytårets gode tilbud.

Over alt fortalte forhandlerne, at deres forventninger til det kommende år tangerer salget for 2016.

Dansk mester i Hyundai



Holst automobiler var igen den bedste til at sælge den sydkoreanske bil herhjemme

De seneste år har René Holst, indehaver af Holst automobiler Gladsaxe A/S, været bedst til at sælge Hyundai herhjemme, og den position afgav han heller ikke i 2016.

– Det er vi naturligvis stolte af. Vi ser frem til 2017, hvor vi igen har mange nyheder på programmet, siger René Holst.

– Der er ingen tvivl om, at hybridbilen er i fremgang, fordi den er velegnet til bykørsel, siger indehaveren.

Hyundai Ioniq kommer i tre forskellige versioner. Hybridversionen kommer til februar, elbilen sættes på gaden i løbet af foråret, mens plug-in hybriden rammer det danske marked i sensommeren.

Skal man op i volumen, så peger René Holst på, at Hyandai B Suv, der på det nærmeste har firehjulstræk.



René Holst havde godt gang i salget fra Gladsaxe Møllevej sidste år, og den populære Hyundai i10 Facelift vil også gøre sig godt i 2017, vurderer indehaveren af Holst automobiler.

Foto: Kaj Bonne.

Hybriden står klar

Kia ser med spænding frem til, hvad hybriden Niro kan opnå i 2017

Hos Kia-forhandler Andersen & Martini på Gladsaxe Møllevej har den ændrede registreringsafgift haft en gunstig virkning.

– Vi har kunnet mærke meget tydeligt, at biler, der tidligere kostede 250.000 kroner og nu er nede i 200.000, tiltaler kunder, der ikke tidligere er gået efter sikkerhed og ekstraudstyr, hvor vi har Optimaen som en sællert, siger Karsten Krøger, salgsleder hos Andersen & Martini.

Kia ser frem til, at Picanto i mikro- og Rio i mini-segmentet fortsætter de gode tendenser fra sidste år.

– Vi ser virkelig frem til, vores hybrid-crossover Niro. Fra fabrikken er det garanteret, at den kører 26,3 km på literen. Den skrev sig ind i Guinness Rekordbog, da den kørte 5.000 kilometer tværs over USA med et snit på 32,6 km pr. liter. I modsætning til andre hybridmodeller, der trækker mellem 600-800 kilo, er Niroen oppe på at kunne tage 1.300 kilo på krogen, fortæller Karsten Krøger.



Karsten Krøger, salgsleder hos Andersen & Martini, forventer, at hybrid-crossoveren Kia Niro kommer til at gå som varmt brød i år.

Foto: Kaj Bonne.

En god blanding

Fords nyheder bliver fordelt ud over hele 2017

– Det tiltaler virkelig folk, at de kan overskue de månedlige udgifter. For et startgebyr på 5.000 kroner kan de lease en bil for 2.000 kroner om måneden, siger salgskonsulent Christian Daniel Hansen fra Ford-forhandleren Andersen Biler på Gladsaxe Møllevej.

Efter et givtigt 2016 forventer man hos Ford, at 2017 bliver lige så travlt. I hvert fald havde sælgerne godt gang i kontraktunderskrivelserne i weekenden.

– Vi har et godt, blandet program, som bliver fordelt ud over hele året. Ford Fiesta er blevet populær, når folk vil privatlease en bil. I 2017 forventer vi os også en del af Ford Focus, siger Christian Daniel Hansen. En anden populær model er Ford EcoBoost 1.0, der fire år i træk – fra 2013-16 – er blevet valgt til årets motor i Europa. Her forudser Fords salgskonsulenter også, at den vil tiltrække en del kunder, som ønsker en leasingaftale.



Salgskonsulenterne Mogens Hansen (tv.) og Christian Daniel Hansen ved EcoBoost’en, som er valgt til årets europæiske motor de fire foregående år.

Foto: Kaj Bonne.

Det skal være hurtigt og effektivt

Både bilsælgere og værksted har haft travlt hos Dreyer Automobiler

– Når kunderne skal have bilen på værksted, så vil de altså ikke vente længere end højst nødvendigt. Det skal være hurtigt og effektivt, så vi skal hele tiden følge med i den seneste teknologiske udvikling, siger Leif Dreyer fra Dreyer Automobiler.

Derfor har Suzuki- og Mitsubishi-forhandleren på Vandtårnsvej investeret i et tidsvarende apparat til firehjulsudmåling, så bilen kan blive rettet knivskarpt op, hvis bilisten for ofte har været i kontakt med kantstenene.

– Suzuki solgte 12.000 flere biler på landsplan, så vi har haft en fint år. Programmet hos Suzuki for 2017 er godt, vi har forhåbninger til Ignis og Swift, siger Leif Dreyer.

På leasingfronten forudser Jacob og Leif Dreyer, at ASX Mitsubishi vil klare sig rigtig godt i konkurrencen mod andre bilmærker.



Jacob Dreyer fra Dreyer Automobiler ser frem til, at 2017 bliver et lige så godt salgsår for Suzuki som 2016 var. Foto: Kaj Bonne.

Nr. 3 i Europa

Audi Gladsaxes værksted hører til blandt de tre travleste i Europa

I løbet af efteråret var Audis Europachef på besøg hos Audi Gladsaxe på Turbinevej. Det var en imponeret chef, der tilså det store hus, hvor den daglige aktivitet på værkstedet er i top-3 i Europa.

– 2016 var et fremragende år, hvor vi solgte 1.500 biler. 2017 bliver også et spændende år, hvor vi forventer en fortsat positiv tendens, siger Mikkel Sort, salgschef hos Audi Gladsaxe.

A5 Sportback, Q5, A5 Cabriolet samt A8 forventes at kunne fange mange nye købere. Privatleasingmarkedet hos Audi Gladsaxe er 30 %, så også her regner man med en vis fremgang: – Dybest set kommer du ned og sætter dig i bilen og drejer på rattet. 36 måneder senere afleverer du nøglerne igen. Det er jo nemt, siger Mikkel Sort.



– Q2 er fremragende til bykørsel, men naturligvis er den også god til længere distancer, siger salgschef Mikkel Sort fra Audi Gladsaxe.

Foto: Kaj Bonne.