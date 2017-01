AB Gladsaxe har lukket af

For anden kamp i træk blev modstanderne holdt fra scoring

Forsvarspillet har alt for ofte været noget nær håbløst hos AB Gladsaxe i kampene i 1. division. Modstanderne har fået nemme mål – ofte på kritiske tidspunkter – så det er gået ud over selvtilliden. Efter de to første træningskampe ser det noget bedre ud. 4-0 hjemme mod Vanløse blev fulgt op af 0-0 ude i fredags mod Fremad Amager. AB Gladsaxe havde en snes mand i aktion i løbet af de 90 minutter. Næste træningskamp er på lørdag på anlægget på Skovdiget. Her kommer Värnamo fra Sverige på besøg til et opgør klokken 13.00. I AB Gladsaxes trup er der nu også en A-landsholdsspiller Jabar Sharza er udtaget til Afghanistans landshold og skal af sted til en kamp i slutningen af marts.