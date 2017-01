AB Gladsaxe tænker langsigtet

Ny træner lader sig ikke stresse af den dårlige placering og vil bygge op

Det ligner Mission Impossible. AB Gladsaxe ligger helt isoleret i bunden af 1. division med sølle 11 point efter 19 kampe, og der er ikke råd til at kikse ret meget i forårets 14 kampe, hvis nedrykningen skal undgås.

Men det lader den nye træner Søren Bjerg sig ikke ryste af.

-Vi vil naturligvis ikke gå på banen og tabe med vilje i de sidste kampe. Men vi skal tænke anderledes. Der skal jo også være et AB Gladsaxe om nogle sæsoner, så vi vil ikke lade os stresse af, at vi skal vinde nærmest hver gang for at undgå nedrykning, siger Søren Bjerg, der lørdag formiddag for første gang stod i spidsen for holdet som afløser for den fyrede Per Frandsen.

Der blev spillet træningskamp mod Vanløse fra danmarksserien, og AB Gladsaxe vandt let med 4-0.

-Der er rigtig mange gode spillere på holdet, og de kan på sigt for manges vedkommende udvikle sig ganske pænt, siger Søren Bjerg.

Så måske er det sundest at rykke ned i 2. division og bygge et hold op, der så kan klare sig i 1. division

Da han for en del år siden stod i spidsen for ABs ynglingehold endte det med et dansk mesterskab med spillere som Nikolaj Jørgensen, Rasmus Thelander, Oliver Lund og David Boysen på holdet. De forsvandt til andre klubber og Superligafodbold og for nogles vedkommende til udenlandsk fodbold.

Søren Bjerg har fået den tidligere AB-træner Ove Christensen som konsulent, og der er diverse assistenttrænere og coach og andet godtfolk i udskiftningsboksen, der dårligt kan rumme alle de folk.

-Vi diskuterer stadig, hvor længe min kontrakt skal gælde, siger Søren Bjerg.

AB Gladsaxes forsvarsspil har jo været en ynk i næsten alle kampe i efteråret, så Søren Bjerg understreger, at det næsten er bedre at træne end at spille træningskampe. Men det bliver dog til syv-otte kampe før sæsonen går i gang 5. marts hjemme mod Roskilde – der lige fik en på hatten med 0-7 mod Brøndby søndag.

Mod Vanløse var det Tobias Thomsen og Emil Holten, der scorede før pausen. I 2. halvleg, hvor der var skiftet markant ud, lobbede Kristian Uth til 3-0 over Vanløses debutantmålmand, der var kommet på mellemhånd, og Mark Holden sendte et frispark i mål til 4-0.



Ove Christensen (t.v.) er tilbage i AB. Nu som konsulent for Søren Bjerg, der i hvert fald skal styre holdet i foråret, hvor der skal ske mirakler, hvis ikke returbilletten til 2. division skal indløses.

Foto: Kaj Bonne.