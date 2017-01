ABs nedtur fortsætter

Håndboldkvinderne løb ind i nyt nederlag

ABs kvinder i 2. division i håndbold synes at være gået helt i stå. De seneste fem kampe har kun givet to point, der så har kastet en mellemplacering af sig med 12 point.

Søndag blev det 18-21 mod andetholdet fra Ajax.

ABs næste kamp er mod oprykkerne fra Furesø, der ligger i bunden af rækken og nærmest spiller helt uden langskud. Den opgave bør kunne løses, og så kan AB koncentrere sig om ikke at rykke ned og håbe på bedre tider i næste sæson.

I 3. division skal Gladsaxe HG onsdag aften til Kildeskovshallen for at møde andetholdet fra HIK. Med en sejr rykker Gladsaxe HG op på andenpladsen efter Amager, mens Helsingør er med i toppen med et par kampe i hånden.