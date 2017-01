Bagsværd-løber kom først

Pernille Mærsk Olesen vandt 3. afdeling af Frost Cup

Løberne Pernille Mærsk fra Bagsværd Atletik Club og Julie Carl fra Brønshøj har en hård dyst om at vinde Frost Cup’en – en løbeserie på fem afdelinger hen over vinteren.

I søndags startede de side om side, da 3. afdeling blev afviklet rundt om Utterslev Mose. De er begge med i aldersgruppen 35-39 år, og konkurrencen imellem dem er skarp. Julie Carl vandt 1. afdeling, derefter vandt Pernille Mærsk 2. afdeling, og søndag vandt hun også 3. afdeling.

Vindertiden for Pernille Mærsk for de fem kilometer blev på 19 minutter og 26 sekunder, hvilket efter omstændighederne – glatte stier og frossen jord – var glimrende. Julie Carl fulgte i hælene på Pernille Mærsk de første 2½ km, men derefter blev smerterne i forbindelse med en svangsenebetændelse for voldsomme, så hun måtte humpe i mål.

Der resterer nu to afdelinger, men da løberne må trække deres dårligste resultat fra, så er Julie Carl ikke helt udelukket fra at kunne fravriste Pernille Mærsk den endelige sejr. Næste afdeling afvikles 5. februar i Værløse, og sidste afdeling løbes den 5. marts i Lyngby.