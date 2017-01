Bliv uddannet til cykelpilot

Seniorcenter Bakkegården mangler frivillige til at køre beboerne rundt i rickshaw

Var det noget for dig at blive cykelpilot?

Jamen, så har du chancen for at opfylde dit ønske og samtidig gøre en god gerning. Seniorcentret Bakkegården i Bagsværd søger frivillige til at køre rickshaw med centrets beboere. På Bakkegården er man meget optaget af den personcentrerede omsorg, hvor færden og oplevelser i den friske natur er et afgørende element. Og det er her rickshawen kommer ind i billedet.

Onsdag den 1. marts fra kl. 13 til 15 indvier Bakkegården sin rickshaw samtidig med, at man uddanner interesserede cykelpiloter.

Bakkegården indleder sit medlemskab af ”Cykling uden alder” med at klippe den røde snor over, når den ny rickshaw skal til at trille. Der serveres kaffe og kage.

På hjemmesiden cyklingudenalder.dk kan du få en introduktion og en vejledning i brug af cykling og bookingsystemet. Herefter bliver du oprettet som cykelpilot og kan booke cykelture i naturen med Bakkegårdens beboere. Rickshawen har en effektiv elmotor, så alle kan trampe med.