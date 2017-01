Børnefødselsdage hitter

GIF-Gymnastik har succes med afholdelsen af fødselsdags-arrangementer i Gyngemosehallen

Gladsaxe Kommune giver mulighed for, at en børnefødselsdag kan afholdes på kommunens idrætsanlæg – det vil sige til vands, til lands og i luften.

Gyngemosehallen er blevet et populært sted at holde børnefødselsdag. Det interessante er, at GIF-Gymnastik stik mod alle forventninger har fået kanonsucces med afholdelsen af børnefødselsdage i tidsrummet 18-20. Det var GIF-Gymnastik, der selv ønskede at ændre aftalen med idrætsadministrationen, da det oprindelige tidsrum fra 9-18 i weekenderne forhindrede klubben i at anvende hallen optimalt: – Vi foreslog derfor en ny fordeling i dette tidsrum, men samtidig også at vi som forsøg udvidede tidsrummet, så vi tog tiderne fra 18-20 i brug både lørdag og søndag. Vores forslag ville reelt være næsten en fordobling af tiden. At bruge tiden fra 18-20 blev i flere omgange afvist, men med vores forslag blev det ”gratis” at prøve. Vi var overbeviste om, at der også er ”kunder” til de tider, men vi blev mødt af den modsatte holdning, siger Jan Darville, sportschef i GIF-Gymnastik.

Win-win

Efter fem måneder med en ny ordning har GIF-Gymnastik allerede passeret sidste års resultat, og der er udsigt til mere end en fordobling. GIF-Gymnastik kan konstatere, at ud af 40 mulige weekender fra 13. august 2016 til 18. juni 2017, er der nu afsat 30 weekender med fødselsdagsarrangementer kl. 18-20, og der er stadig ikke åbnet for booking af andet halvår.

– Vi kan også allerede nu konstatere, at markedet for børnefødselsdage endnu ikke er mættet. Vores ide er en win-win situation for kommunen, da de ikke har udgifter til personale, idet GIF-Gymnastik varetager en brugerbetalt personalefunktion, siger Jan Darville.