Bronzemedalje til GSF-løber

Gladsaxe Skøjteløberforening havde fire deltagere ved DanmarksCup 2017

GSF – Gladsaxe Skøjteløberforening – havde en lille håndfuld på 4 dygtige konkurrenceløbere med, da årets DanmarksCup i weekenden blev afholdt i Århus Skøjtehal.

DanmarksCup afholdes af Dansk Skøjteunion og er det uofficielle DM for konkurrenceløberne.

Kunstskøjteløberne fra Gladsaxe deltog i rækkerne springs (10-12 år) og novice K1(13-15 år). Netop disse to rækker har begge så mange deltagere, at man har valgt at dele dem op ”på midten” i en ældre og yngre række.

Karoline Saldern Müller, der stillede op i Novice K1, O – altså den ældre novice-række – hev ved søndagens konkurrence med gode tekniske point og et fint grundløb en bronzemedalje hjem i det meget stærke novice-felt.

GSFs 3 springs-løbere løb alle 3 fint og forbedrede alle deres personlige resultater, men nåede ikke helt op på sejrsskamlen.





Resultater:

Karoline Saldern Müller, nr. 3 i Novice K1, O (ældre),

Clara Diekelmann, nr. 5 i Springs Y (yngre),

Marie Saldern Müller, nr. 9 i Springs Y (yngre) og

Sofie Jensen, nr. 5 i Springs O (ældre)