Bydelsmødre skaber genveje

Syv kvinder fra Værebro kan skabe kontakt til lokalsamfundet

Der bor ca. 3.500 mennesker i Værebro Park. Af dem har omtrent halvdelen indvandrerbaggrund.

Og mange af indvandrerne har ikke det store kendskab til, hvordan det danske samfund er skruet sammen og fungerer. Men nu er der hjælp på vej.

I tirsdags fik syv kvinder fra Værebro Park diplom på, at de har gennemgået en uddannelse som bydelsmødre. De har været gennem et 15 uger langt kursusforløb.

-Og nu kan I skabe genveje for kvinder mellem familien og lokalsamfundet, sagde borgmester Karin Søjberg Holst (A), da hun overrakte diplomerne i byrådssalen på rådhuset.

Kvinderne behersker en række sprog til sammen ud over deres eget, så nu kan mødrene komme i kontakt med beboere, der taler somali, arabisk, punjabi, urdu, engelsk.

Der har været holdt kurser 0om mandagene, hvor en del af eleverne først har været på arbejde, så de er bestemt ikke kommet sovende til deres viden.

De er blevet undervist i sundhed, samarbejde, samfund, sprogudvikling, ligestilling, kommunikation, psykologi og politik. Underviserne har været sundhedsplejersker, skolelærere, social rådgivere, pædagoger og politikere.

-Så nu kan I fungere som brobyggere for andre kvinder i boligområdet, sagde borgmesteren.

-Jeres opgave vil være at støtte isolerede kvinder til at styrke sig selv, deres børn og familie, så de kan få indflydelse på deres livsvilkår.

Stine Jespersen, der har været tovholder på projektet, fortalte om nogle engagerede undervisningsaftener, hvor der var blevet grinet, diskuteret og lyttet meget intenst.