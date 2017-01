Brassbandet fra Gladsaxe skal spille i jazzens hjemby

I påsken drager 12 medlemmer af brassbandet Charlies Blåhval til New Orleans på en kombineret musik- og dannelsesrejse. Det skrappe dusin skal kun betale for deres flybilletter, mens alt andet klares gennem bandets koncertindtjening.

– Vi var derovre for to år siden og har mange kontakter, som vi trækker på igen. Vi skal blandt andet spille på Fritzels på den berømte Bourbon Street, og vi skal spille i lokalradiostationen WWOZ, siger Jens Minke fra Charlies Blåhval.

Brassbandet vil også kaste sig ud i sceneoptrædener med erfarne New Orleans-musikere, som har fingeren på pulsen med alt det nye musik som hiphop samt alt det traditionelle neworleansjazz.

Torsdag den 16. marts kl. 19 arrangerer Charlies Blåhval en støttekoncert på Drop In på Telefonfabrikken, hvor entreen er gratis.