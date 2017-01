De frivillige får det hele til at glide

År efter år sørger op imod 200 frivillige for at ABs store håndboldstævne i julen bliver en succes

Der blev spillet håndbold til den store guldmedalje mellem jul og nytår rundt omkring i Gladsaxe. ABs Julecup blev afviklet for 15. gang og med i alt 143 hold, var der noget at se til. Der blev spillet på ti baner i syv haller – AB-Hallen, Gladsaxe Sportshal, Hareskov Hallen samt hallerne på skolerne i Grønnemose, Bagsværd, Skovbrynet og Buddinge.

På stævnekontoret i AB Hallen sidder ”indkredsen” eller koordineringsgruppen. Her har man det store overblik, hvor man samler alle informationer fra de forskellige enheder, der er mere eller mindre selvkørende. Op imod 200 frivillige er med til at få stævnet til at køre smertefrit

– I AB Håndbold slår vi meget på fællesskabsfølelsen. Vi fortæller, hvor meget det betyder for os, at den enkelte lige kan afse fire timer til at hjælpe til mellem jul og nytår, fortæller Pernille Lindholm, der er en af de øverst ansvarlige for julecuppen sammen med blandt andre Lene Vienberg og formand Søren Pedersen.

I efteråret startede et nyt AB-hold for udviklingshæmmede, og ”AB Special”, som holdet hedder, stiller med tre medhjælpere.

– Naturligvis melder en del sig, fordi de selv har håndboldspillende børn. Men vi har fået oparbejdet en fast stamme som hjælper. Vores oldboys og oldgirls sørger for morgen- og aftensmad. Vores U18-piger står i køkkenet og smører toast og laver pølsehorn. På den måde skaber de et overskud, som går til deres deltagelse ved et påskestævne i Barcelona, fortæller Pernille Lindholm.

Alle de frivillige er af ABs Støtteforening inviteret til ”Tak for hjælpen-fest” den 13. januar i AB Restauranten. Så kan alle slappe af i hyggelige omgivelser. Men mellem jul og nytår havde de alle travlt med at sørge for, at 1.600 unge kunne koncentrere sig om at spille håndbold.



Næsten halvanden hundrede hold spillede med i ABs Julecup 2016. I AB-Hallen blev der spillet på tre baner. Foto: Kaj Bonne.



Far giver et nap med

Af Jan Løfberg

Lene Vienberg er en af ildsjælene bag ABs Julecup. Hun har været med siden starten, og som nogle af de øvrige hjælpere i koordineringsgruppen siger: – Så er Lene en ”ægte” frivillig, for hun har ikke børn, der spiller håndbold i AB.

Lene Vienberg startede med at spille håndbold i AB for 45 år siden, og hun var blandt de håndboldspillende damer, der pludselig gik i gang med at spille cricket og endte med at vinde det danske mesterskab i denne klassiske sport for den traditionsrige klub.

– Min mor syntes, at jeg skulle dyrke noget sport, og det blev så håndbold. Hun arbejdede i AB Hallen, hvor hun gjorde rent i 35 år, fortæller Lene Vienberg.

Efter sin kones død for syv år siden har Poul Hansen hvert års hjulpet med. I år står han for trøjeudleveringen: – Det er sjovt at være med, selv om jeg ikke har en håndboldmæssig baggrund, siger Poul Hansen.

Se flere fotos på gladsaxebladet.fotokajbonne.dk