De ser film hele natten

Filmmaraton i Bibliografen 21.-22. januar

Tag hovedpude og dyne med eller kravl ned i en sovepose. Og se på film hele natten. Kommunens elever i 7.-9. klasse får tilbuddet om at komme til filmmaraton i Bibliografen. Der er fire film på programmet: The Girls with all the gifts, Jurassic World, Me and Earl and the dying girl og Skammerens datter.

-Det er tredje år Gladsaxe Børnefilmklub står for arrangementet, fortæller kasserer Per Sejr.

-Der er plads til 110 tilskuere, og de skal hver af med 200 kr. Ud over de fire film får de også pizza undervejs. Det er de unge selv, der står for arrangementet, fortæller Per Sejr.

Det hele går i gang klokken 22.30, og der vil selvfølgelig være voksne til stede for at kontrollere, at det hele foregår under betryggende forhold.

Man kan melde sig til arrangementet på www.glad/film.dk/marathon.