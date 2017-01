Der holdes fast i traditionen

Randers Kammerorkester spiller til nytårskoncerten

Nytårsaften kan man se 90 års fødselsdagen i tv. Sådan er det.

Og i begyndelsen af det nye år giver Randers Kammerorkester koncert i festsalen på Grønnemose Skole. Sådan er det.

15. januar inviterer Gladsaxe Byråd til nytårskoncert for alle Gladsaxeborgere i Festsalen på Grønnemose skole.

Dirigenten David Riddell sørger for festlig stemning, lun humor og højt humør. Og han står klar med det gule kort, hvis der skulle være en tilhører, der ikke lige havde forstået, at man skal slukke sin mobiltelefon.

Randers Kammerorkester er Danmarks eneste permanente professionelle kammerorkester. Orkestret spiller hvert år omkring 110 koncerter, der tæller orkester- og kammerkoncerter i hele Danmark, slotskoncerter, skolekoncerter, børnekoncerter og operaforestillinger.

Sammen med regelmæssige transmissioner i Danmarks Radio, en lang række cd-udgivelser og workshops har orkestret markeret sig som en vigtig institution i dansk musikliv.

Randers Kammerorkester har altid en gæstesolist med til nytårskoncerterne i Gladsaxe. I år er det barytonen Thomas Storm, der gæster koncerten.

Thomas Storm har siden debuten fra Det Kongelige Operaakademi i 2011 etableret sig som en af de mest efterspurgte unge sangere. I 2010-2011 medvirkede han i Det Kongelige Teaters opsætning af Puccinis La Bohème sammen med verdensstjernen Anna Netrebko, og to år senere modtog han Reumert-talentprisen for en rolle i Mozarts Cosi fan tutte på Aarhus Sommeropera med Randers Kammerorkester i orkestergraven.

Thomas Storm var i 2014 solist i DR SymfoniOrkesters nytårskoncerter, og i 2015 markerede han 150 året for Carl Nielsens fødsel med en række koncerter i New York og Berlin.

Det musikalske program til nytårskoncerten 15. januar 2017 rækker vidt fra Lehárs ”Den glade enke” til Mozarts ”Figaros bryllup. Der er også arier og musik fra operaerne Carmen og Askepot af Bizet og Rossini, og publikum kan høre Thomas Storms fortolkning af ”Hvis jeg var en rig mand” fra ”Spillemand på en tagryg”.

Der er stadig ledige pladser til Nytårskoncerten.

De kan købes via www.gladbib.dk for 100 kr.