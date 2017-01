Selv om man bor i grønne Danmark kan man godt tage skisport seriøst

Eskild på otte år og storebror Aksel på 11 fra Kvikmarkens Privatskole og med privat bopæl på Venusvej hjemme hos far og mor ”går til ski” i Skiklubben Hareskov – lige som de også går til basketball i Gladsaxe.

Og de går til den. For når man nu bruger tid på det, så må det godt blive til noget seriøst.

-Men en ting er vigtigst: Det skal være sjovt, pointerer drengenes far Jakob Støvring Sørensen.

Det hele begyndte for et par år siden, da familien som så mange andre (ca. 500.000 danskere) var af sted på den årlige skiferie, og man skulle lære nogle ting.

Når man nu løber slalom, så er det jo sjovest, hvis man kan runde portene i et pænt tempo.

Så løsningen var at melde sig i en skiklub for at få nogle gode instruktører og nogle kvalificerede træningslejre, og det har i den grad været en succes.

Faktisk er de to drenge allerede blandt de bedste, og deres øjne nærmest tindrer af begejstring, når de skal fortælle om al træningen, der indtil videre har ført dem så langt.

For i skisport gælder den samme regel som i al anden sport: Det er gentagelserne, der tæller for at forbedre kvaliteten.

Mange træningslejre

Skiklubben Hareskov har 41 træningslejre rundt omkring i Danmark og Europa i løbet af året, så der er noget for alle. Selv om skiføre er sjældent i Danmark, kan man godt træne relevante øvelser alligevel. Det er såkaldt barmarkstræning.

-Ved at blive medlem af en skiklub opnår man jo nogle økonomiske gevinster med fælles rejser og leje af store vandrerhjem, understreger Jakob Støvring Sørensen.

Blandt andet er der en tur, hvor hele 90 medlemmer er af sted på en gang.

-Og så er det jo så fint, at mens børnene træner på livet løs, så kan far og mor også få undervisning, der passer til deres niveau.

-På den måde er det ikke meget dyrere end at tage på en weekendtur til Lalandia.

Alpin skisport kan godt på afstand virke meget fancy med det fineste, fineste udstyr, hjelme, stave, briller og en bunke ski.

-Men man behøver overhovedet ikke at lade sig skræmme, slår Jakob Støvring Sørensen fast.

-Udstyret bliver solgt ned gennem årgangene, så man faktisk godt kan komme i gang for ca. 1.000 kr., og så er der endda en rygpude med, som beskytter, hvis man styrter.

Det er nu begrænset hvor meget fart børnene kan få på skiene lige nu.

-De må kun løbe slalom og storslalom. Der går nogle år før de må løber Super-G og styrtløb.

Passer skolen

Eskild og Aksel er af sted på adskillige træningslejre og til adskillige konkurrencer i udlandet. Det kunne så ligne et farvel til lektier i de uger.

-Men sådan er det slet ikke. Det er et krav fra skolens side, at børnene skal lave lektier, når de er af sted, og det lever vi selvfølgelig op til.

Aksel har gået til minisport, badminton, fodbold, svømning og spejder, mens Eskild har prøvet det samme minus badminton.

Men nu er skisport sjovt. Og når man er god, bliver det endnu sjovere.

Ved de nyligt overståede lokalmesterskaber, der blev afviklet ved det olympiske anlæg på Kvitfjell tæt på Lillehammer klarede begge drengene sig med to gange sølv til Eskild, mens Aksel nåede øverst på sejrsskamlen og fik en syvendeplads ved siden af. Skal man blive rigtig god til skisport er løsningen at tage til Norge eller Sverige for at gå på skigymnasium. Og det er med skriftlige opgaver på de to landes sprog.

Lige nu er det fjernt for både Eskild og Aksel, men om nogle år måske…

-Kan du så godt passe dit arbejde, spørger Aksel.

Og det kan Jakob Støvring Sørensen sådan set godt, men mor vil få det lidt sværere.

Men den tid den glæde.

Måske kan de som en anden Gladsaxeborger – Johnny Albertsen (OL i 1994 og 2010) – kvalificere sig til legene i 2026 eller 2030. Johnny Albertsen var kun 16 år, da han var med i Lillehammer.

Skisporten skal udvikles

Skiklubben Hareskov arbejder med et koncept om at udvikle dansk skisport. Generelt handler konceptet om:

• Vi dyrker skisport hele året!

Dansk Skiforbund har igangsat en indsats omkring udviklingen af skisport som en regulær sportsgren i Danmark.

Denne bevægelse er Skiklubben Hareskov forgangsklub for. Arbejdet er fokuseret omkring børn, som alle ønsker at dyrke skisport som en almindelig sportsgren og dermed blive bedre til at køre porte og løb og samtidig deler oplevelserne med jævnaldrende børn og deres forældre.

• Vi tilbyder at alle niveauer kan træne og komme på ski en gang om måneden!

Første tur denne sæson var i september i Hamborg, herefter Sölden i Østrig i uge 42 og i den kommende weekend rejser 40 børn fra Skiklubben Hareskov af sted sammen. Deltagerne spænder fra børn med mere end 25 ugers skiløb i benene til helt nye aktive i skiteamet, der med få skiture i bagagen skal træne porte for første gang – alle kan være med, for skisport er noget for alle, der har lyst.

• Vi tænker på skiløb som en hverdagsaktivitet!

I samarbejde med aktive forældre og partnere arbejdes der på at øge bredden i skisport for derved at udvikle talenter, der forhåbentligt bliver Danmarks OL deltagere i 2022, 2026 og frem. Skiklubben Hareskov er en af de klubber, der positivt påvirker denne udvikling. Der skabes tilbud, hvor man har mulighed for udvikle sig i en sportsgren, som også er for de børn, der normalt kun står på ski en gang om året. Konceptet og rammerne er på plads. Vi arbejder målrettet på at lave ture som de fleste kan få plads til i budgettet. Således har vi flere ture i løbet af året hvor alle kan være med.



Den amerikanske superstjerne Ted Legity stillede gerne op til fotografering, da Aksel og Eskild var på træningsophold i Sölden.

Foto: Jakob Støvring Sørensen