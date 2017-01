Det største wienerbal i Nordeuropa

200 festklædte dansere havde en festlig aften i Grønnemose Skoles festsal

Den 80-årige forening Glad Dans Gladsaxe holdt i forrige weekend det, der betegnes som det største wienerbal nord for Alperne. Flere end 200 festklædte dansere, dansede og festede en hel aften som i de gode gamle dage. Efter festmiddagen blev 1800-tallets mange store kvadrilledanse danset helt frem til midnat i Gladsaxes største festsal på Grønnemose Skolen.

Wienerkongressen i 1814-15 – hvor Europas grænser blev fastlagt efter Napoleonskrigene – lagde grundstenen til de store nytårsbal i Wien. Med Strausernes fantastiske og populære musik var disse nytårsbal noget ganske særligt i 1800-tallet. For 30-40 år siden genoptog man traditionen med nytårsbal i Wien. Succesen har gjort, at nytårsballet har spredt sig over hele Europa.

Beskeden start

I år 2000 blev det første ”Wiener Nytårsbal” holdt i Gladsaxe. Beskedent til at starte med i Stengårds Skoles aula, men da deltagerantallet steg for hvert år, rykkede man i 2005 til den store festsal i Høje Gladsaxe. De sidste fem år har deltagerantallet ligget mellem 200 og 270, og er de senere år arrangeret af Glad Dans Gladsaxe.

Siden 2007 har Jørgen Hanskovs otte mands store orkester leveret musikken. De otte musikere er konservatorieuddannede, så det er en drøm alene at høre musikken. Danserne fortæller da også, ”at den gode musik løfter dem gennem dansen”.

Musikken er skrevet af kendte komponister som Strauss, Kuhlau, Lumbye og andre.

Dansene er koreograferet af ballet- og dansemestre fra hovedsageligt Frankrig og England, men også enkelte fra Danmark.

Den mest kendte dans er ”Les Lancier”, som oprindelig kom fra England. Den kendteste danske dans er ”Menuetten fra Elverhøj”.

Glad Dans Gladsaxe startede i 1936 som en traditionel folkedanseforening. Men for ca. 20 år siden begyndte man at udvide danserepertoiret med de store baldanse, som netop danses ved nytårsballet. Interessen for folkedansen har været faldende de sidste 30 år og mange foreninger landet over er lukket.

Glad Dans formand Bent Grølsted mener, at ved at udvide foreningens repertoire med baldansene – samt også at medtage udenlandske folkedanse og andre historiske danse, er der skabt en ny basis for foreningens fremtid.

Foto: Kaj Bonne. Se flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk/