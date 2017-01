Endelig vandt han

Kroferie skal kombineres med studier af fugle

Når man nu mest er vant til at vinde, når der spilles banko eller pakkeleg i familien, så er det jo noget helt andet pludselig at blive trukket som vinder af en kroferie i Sønderjylland. Men sådan var det for Birger Andersen fra Maglegårds Alle, da han lige efter jul blev trukket som den heldige vinder af et kro-ophold på tre dage for to personer på Slukefter Kro i Vojens i Gladsaxe Bladets julekonkurrence. Præmien var udsat af Happydays.

-Som barn vandt en af mine venner en cykel, og jeg tænkte, at hun godt nok var heldig. Og nu er det så min tur. Herligt, sagde Birger Andersen, da han kom på redaktionen for at hente sit gavekort.

-Jeg kan godt lige at kigge på fugle, så turen til Sønderjylland kan jo bruges til både at holde ferie og kigge på fuglene, siger Birger Andersen, der i over 25 år har arbejdet som journalist på B.T.