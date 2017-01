Enmandshæren blev til 250 medlemmer

Jan Christoffersen fra Gladsaxe Karate Klub årets idrætsleder

For 21 år siden skabte Jan Christoffersen Gladsaxe Karate Klub, der holdt til på Stengård Skole. Han blev formand og var træner.

Siden er klubben flyttet til Gladsaxe Møllevej – og nu er der 250 medlemmer.

Undervejs har Jan Christoffersen været involveret i næsten alt, hvad der har haft med klubben at gøre. Han har været formand, træner og dommer og meget andet.

Og den enorme indsats blev tirsdag aften belønnet med Idrætslederprisen 2016 – en pris, der består af en statuette udført af Bjørn Nørgaard, en økonomisk belønning på 10.000 kr. og et diplom.

Jan Christoffersen har sluppet jobbet som formand og bruger nu meget tid på at være træner og dommer på allerhøjeste niveau. Som udøver er han gradueret som sortbælte 6. DAN.

Borgmester Karin Søjberg Holst understregede i sin tale for Jan Christoffersen, at man i klubben ikke alene satser på eliten, men i høj grad også tager sig af motionisterne.

Jan Christoffersen understregede i sin takketale, at han ikke har været alene om at skabe en klub med succes. Bestyrelsen yder også et stort stykke arbejde.