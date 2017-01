Et alternativ til solen

Spray Tan Søborg åbnede midt i december

Nye facadeskilte pryder kælderlokalet på adressen Søborg Hovedgade 195, hvor Spray Tan Søborg rykkede ind for et par uger siden. Skiltene minder i udformning og farve om skiltene for Sun Station Solcenter, der er nabo til Spray Tan Søborg – Beauty Clinique. Og det er der en god grund til, for Spray Tan Søborg er en søstervirksomhed til Sun Station, der med sine ti år på bagen er kendt af mange Søborg-borgere.

– Da lokalerne blev ledige, så fik vi ideen til at åbne et sol-alternativ for vores kunder. Nu har vi renoveret lokalerne og indrettet dem hyggeligt, så kunderne føler, at det er rart at komme her, siger Spray Tan Søborgs klinikansvarlige Christina Plambeck, der er søster til Johnni Plambeck fra Sun Station Solcenter.

– Vi er kommet godt fra start. Mange fra solcentret har også lige været forbi for at hilse på, siger Christina Plambeck, der selv er født og opvokset i Søborg og bor på Kildebakken med sine to døtre. Til højtider og fester får mange tanningbehandlinger, fordi man i løbet af nul komma fem får en flot glød. Spray Tan Søborg anvender kun sundhedsgodkendte produkter, der er fri for parabener. Produkterne er lavet på naturlige sukkerarter fra eksempelvis vindruer eller sukkerroer.

En tanningbehandling kan holde i mindst fem dage og op til ti dage. De fleste dage vil kosmetolog Lea Tanggaard spraye, mens Christina Plambeck oftest vil stå for eyelash-behandlingerne, der er klinikkens andet store kerneområde.