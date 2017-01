Få et tilbud på skrift

Til ældre og andre medborgere

Er du en af de borgere, der ikke magter dit havearbejde og søger hjælp hos folk, der blandt andet reklamerer med, at de mod betaling hjælper dig, så skal du sørge for at få et tilbud om arbejdet, der skal udføres, på skrift. Men betal ikke før arbejdet er udført.

Hvorfor?

En af mine bekendte havde en havehjælper på besøg. Prisen var helt urimelig, og arbejdet var absolut ikke udført som aftalt. Havehjælperen kom i øvrigt med et andet tilbud, hvor prisen nærmest var en uartighed.

Dette er på ingen måde rettet mod redelige fagfolk eller frivillige mennesker.

Tom Olesen

2860 Søborg