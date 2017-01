Færdselsuheld mm.

Færdselsuheld på ringvejen

Mandag 9. januar kl. 16.55 skete et færdselsuheld på Motorring 3 nær Gladsaxe, hvor to biler var involveret. Uheldet skete ved en afkørsel på grund af tæt trafik. Ingen personer kom alvorligt til skade, men begge parter blev kørt til hospitalet til kontrol

Brand i villa på Rybjergs Alle

Tirsdag 10. januar kl. 00.25 blev det anmeldt, at der var brand i en villa på Rybjergs Allé i Gladsaxe. Branden var startet i stuen og havde bredt sig, hvorfor der var omfattende brand- og sodskader i store dele af huset. Ingen personer var i huset under branden. Brandårsagen efterforskes fortsat.



Flere biler i brand på Mogens Alle

Onsdag 11. januar kl. 01.10 blev det anmeldt, at der var brand i flere personbiler på Mogens Allé i Gladsaxe. Branden var angiveligt antændt i én bil og havde efterfølgende bredt sig til to yderligere personbiler.

Årsagen til branden undersøges fortsat.