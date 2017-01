Familie- og Ungecenter flytter

Gladsaxe Familie- og Ungecenter lukkede før jul ned på Ilbjerg Allé i Mørkhøj for at flytte til nye lokaler på Gladsaxe Rådhus.

Fredag den 5. januar åbner Familie- og Ungecentret efter juleferien i lokalerne på 1. etage i fløj 5. Du kan ringe på Familie- og Ungecentret via indgang B uden for Rådhusets åbningstid. Der er sat et skilt op med et lokalnummer, som du kan ringe på, hvorefter du bliver hentet ved indgangen.