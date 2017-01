Farvel til briller – og grå stær

Annette Filthuth fik fikset sine øje på 25 minutter

Har du også bandet dine briller, læsebriller, skærmbriller, solbriller med styrker og kontaktlinser langt væk? Du er langt fra den eneste. Det tager øjenklinikkæden EuroEyes nu konsekvensen af og giver alle i Københavnsområdet mulighed for at høre, hvordan de kan slippe af med frustrationerne.

I dag kan en såkaldt linseudskiftning nemlig afhjælpe de synsproblemer, der kommer til alle med alderen – herunder også grå stær.

Til infomøde hos Aleris-Hamlet Hospitaler på Gyngemose Parkvej 66 i Søborg den 16. januar kan interesserede blive klogere på alt om operationen, når EuroEyes’ cheflæge og erfarne øjenkirurg Jannik Boberg-Ans forklarer klinikkens metoder og procedurer.

– Linseudskiftningen er en afprøvet operationsform, som vi ved EuroEyes har forfinet med nyeste viden, hjælpemidler og komponenter. Vi mærker i øjeblikket en stigende efterspørgsel på operationen, fordi danskerne ikke vil lade sig begrænse af briller, når de har muligheden for at slippe, forklarer Jannik Boberg-Ans.

Enorm betydning for humøret

Til infoaftenen fortæller også holbækkeren Annette Filthuth om sine personlige oplevelser med en linseudskiftningsoperation ved EuroEyes i Søborg. Efter at være blevet sendt frem og tilbage mellem en optiker og en øjenlæge, der var meget uenige om diagnosen, søgte hun en second opinion ved Jannik Boberg-Ans, der ud over almindeligt alderssyn også øjeblikkeligt konstaterede fremskredet grå stær. Få dage efter lå Annette Filthuth på operationsbriksen i EuroEyes-klinikken.

– Det gik simpelthen så fint og roligt. Alle medarbejderne var så søde, at jeg fra første hilsen følte mig i særdeles gode og trygge hænder. Under selve operationen kunne jeg ikke mærke noget som helst. Jannik Boberg-Ans kan jo sit kram og var færdig med begge øjne allerede efter 25 minutter, fortæller Annette Filthuth, der er ganske begejstret over resultatet af operationen.

– Allerede næste morgen, da jeg skulle til kontrol, var mit syn så godt, at jeg besluttede selv at køre hen på klinikken. Jeg var selv overrasket over, hvor godt jeg kunne se. Jeg skulle kigge på sådan et skilt med bogstaver i forskellige størrelser, og der kunne jeg læse alle linjer uden problemer. Før bøvlede jeg rundt med almindelige briller, skærmbriller, læsebriller og kontaktlinser, men nu skal jeg ikke bekymre mig om noget. Det lyder plat, men jeg føler mig som født på ny – det har simpelthen en enorm betydning for min hverdag og mit humør, sige Annette Filthuth, der har anbefalet EuroEyes og linseoperationer til alle hun kender, der bærer briller eller kontaktlinser.

Annette Filthuth bor i Holbæk sammen med sin mand Erik, som hun ligeledes arbejder med. Sammen har de startet Behandlingsstederne Søbæk for børn og unge med psykosociale udfordringer, som beskæftiger over 125 ansatte.