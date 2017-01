Flygtninge, boliger og sundhed i fokus

100 var til Socialdemokraternes nytårskur

Borgmester Karin Søjberg Holst understregede, at terror og flygtninge aldrig må blive hverdag og dermed ligegyldig, set i lyset af det der skete på et julemarkedet i vores tyske venskabsby Charlottenburg-Wilmersdorf, da hun talte ved Socialdekomkraternes nytårskur 3. januar, hvor der var ca. 100 fremmødte.

Borgmesteren fremhævede også kommunens sunde og robuste økonomi.

Den understøttes af etablering af 414 nye virksomheder i 2016 og planlagte investeringer på 20 mia. til nye boliger langs letbanen heraf alene 3,2 mia. i Gladsaxe, samt køb af Blågård Seminarium bl.a. til understøttelse af fremtidens skole og bedre børneinstitutioner.

Regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen ønskede at sætte mere fokus på sundhedssektoren og sikre højere kvalitet, mere sundhed og et dygtigt sundhedspersonale, og understregede derfor behovet for, at den nye sundhedsplatform bliver understøttet af nye styreformer på sygehusene for at sikre arbejdsglæden og ikke mindst en bedre behandling af patienterne, bl.a. ved at bringe ”den patientansvarlige læge” i spil.

Hendes ønske for Øresundsarbejdet i 2017 var afskaffelse af grænsekontrollen under sloganet ”Make Greater Copenhagen Great Again”. Folketingskandidat Jeppe Bruus sluttede med et stort nytårsønske om ”at gøre noget ekstra for børn og unge, der ikke har det psykisk eller fysisk godt sammen med unge fra Høje Gladsaxe.